Убийство одесского бизнесмена, главы подразделения помощи полиции Геннадия Бейбутяна было инсценировкой силовиков.

Национальная полиция сообщает, что совместно с СБУ сорвала покушение на "главу общественного формирования" Одессы.

Силовики не сообщают, откуда получили информацию о подготовке убийства, но решили инсценировать убийство 56-летнего бизнесмена.

Фото-видео "доказательства выполненного заказа" отдали "исполнителю" для передачи заказчику. При получении "отчета" последний был задержан. По данным следствия, организатору должны были заплатить 80 тысяч долларов, из которых 70 тысяч он пообещал исполнителю.

Имя "жертвы" не называют, но, судя по всему, речь идет о Бейбутяне.

Напомним, как мы уже писали, Бейбутят был главой одного из подразделений содействия правоохранительным органам, которые, в том числе помогают военкомам проводить принудительную мобилизацию. Также через них передаются взятки в ТЦК.

За эти коррупционные потоки между данными подразделениями идет междоусобная борьба.

Как уже писала "Страна", накануне инсценировки убийства Бейбутяна, его организация потеснила с рынка некоторых конкурентов. Что, возможно, и стало поводом для подготовки заказного убийства.