Полтавский ТЦК заявляет о самоубийстве принудительно мобилизованного.

"21 октября в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он сам покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было. Никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось - он ожидал на сборном пункте, пока будут оформлены все документы", - говорится в сообщении.

Туда мужчину доставила полиция, потому что он был в розыске как уклонист. ВЛК проходить он отказался.

В прошлом году мужчина уже был судим по статье об уклонении от службы. В сентябре только закончился его годовой испытательный срок. Открыто уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Сваляве Закарпатской области 53-летний местный житель умер после пребывания в ТЦК. Его жена рассказала, что муж ушел в военкомат полностью здоровым, но через три дня она увидела его в ТЦК всего в синяках. Спустя сутки Ольге сообщили, что Сергей в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, ТЦК рассылают заочные повестки по почте обновившим свои учётные данные и тем, кто этого не сделал.