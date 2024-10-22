ТЦК уже рассылают заочные повестки по почте как украинцам, обновившим свои учётные данные, так и тем, кто этого не сделал.

Об этом заявил начальник административного отдела районного ТЦК в Киеве Олег Коротченко в эфире телемарафона.

Но списки получателей формируют не военкоматы, а Минобороны.

"Определённые алгоритмы по внесению определённых военнообязанных в списки оповещения создаются по инициативе Министерства обороны. То есть, конкретно они выбирают с помощью средств системы "Оберег", кто будет подлежать оповещению", - заявил Коротченко.

А в компетенцию ТЦК входит только оформить эти повестки, отправить и проконтролировать явку человека по ним.

Напомним, военнообязанные, которые обновили свои персональные данные до 17 июля, стали получать в приложении "Резерв+" сообщения о том, что им необходимо явиться в ТЦК, так как были выявлены нарушения правил военного учёта.

Ранее командование Вооружённых сил Украины признало, что темпы мобилизации пошли на спад. В настоящее время средняя численность одновременной подготовки новобранцев в учебных центрах составляет 20 тысяч человек. При этом ещё несколько месяцев назад эта цифра достигала почти 35-ти тысяч.