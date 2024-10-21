Известного блогера Супер Суса сняли в Одесском ТЦК
Известного блогера Супер Суса (настоящее имя Виталий Лушков) сняли в Одесском ТЦК.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Сам мужчина своего визита в ТЦК не комментировал.
Лушков – диггер и трэш-блогер, ставший популярным благодаря своим видео, снятым под землей. Его фото с грязным лицом и бутылкой пива в руках стало основой для многих мемов.
Ранее в ВСУ пригрозили блогерам и СМИ уголовными делами за публикацию видео жесткой мобилизации.
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