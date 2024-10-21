Известного блогера Супер Суса (настоящее имя Виталий Лушков) сняли в Одесском ТЦК.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Сам мужчина своего визита в ТЦК не комментировал.

Лушков – диггер и трэш-блогер, ставший популярным благодаря своим видео, снятым под землей. Его фото с грязным лицом и бутылкой пива в руках стало основой для многих мемов.

Ранее в ВСУ пригрозили блогерам и СМИ уголовными делами за публикацию видео жесткой мобилизации.

Война в Украине идет уже 969-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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