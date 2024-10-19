В ВСУ пригрозили блогерам и СМИ уголовными делами за публикацию видео жесткой мобилизации
На прессу и блогеров, которые публикуют видео с жесткой мобилизацией, будут открывать уголовные дела.
Это следует из заявления Сухопутных войск ВСУ, опубликованном на странице ведомства в Фейсбуке.
"Участились случаи распространения искажённой и не проверенной информации, направленной на подстрекательство и расшатывание общественно-политической обстановки внутри страны, нагнетание социальных настроений среди населения и, как следствие, срыв мобилизации", – говорится в заявлении.
Распространение такой информации, говорится в заявлении, является уголовно наказуемым деянием согласно статье 114-1 "Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований".
"Спекулятивные действия в информационном пространстве, заключающиеся в прямых обвинениях якобы не законных действиях представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, будут проверять правоохранительные органы", – заявили в Сухопутных силах.
Там также уточнили, что ответственность касается "граждан Украины, медиа всех форм собственности и принадлежности, интернет-блогеров".
Ранее блогерша Ксюша Манекен возмутилась принудительной мобилизацией, комментируя видео с рейдами военкомов.
Перед этим харьковский блогер рассказал, как горожане откупаются от ТЦК после рейдов.