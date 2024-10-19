На прессу и блогеров, которые публикуют видео с жесткой мобилизацией, будут открывать уголовные дела.

Это следует из заявления Сухопутных войск ВСУ, опубликованном на странице ведомства в Фейсбуке.

"Участились случаи распространения искажённой и не проверенной информации, направленной на подстрекательство и расшатывание общественно-политической обстановки внутри страны, нагнетание социальных настроений среди населения и, как следствие, срыв мобилизации", – говорится в заявлении.

Распространение такой информации, говорится в заявлении, является уголовно наказуемым деянием согласно статье 114-1 "Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований".

"Спекулятивные действия в информационном пространстве, заключающиеся в прямых обвинениях якобы не законных действиях представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, будут проверять правоохранительные органы", – заявили в Сухопутных силах.

Там также уточнили, что ответственность касается "граждан Украины, медиа всех форм собственности и принадлежности, интернет-блогеров".

Ранее блогерша Ксюша Манекен возмутилась принудительной мобилизацией, комментируя видео с рейдами военкомов.

Перед этим харьковский блогер рассказал, как горожане откупаются от ТЦК после рейдов.