Командование Вооружённых сил Украины признало, что темпы мобилизации пошли на спад.

Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Василий Румак в ходе краткого интервью прессе.

По его словам, в настоящее время средняя численность одновременной подготовки новобранцев в учебных центрах составляет 20 тысяч человек. При этом ещё несколько месяцев назад эта цифра достигала почти 35-ти тысяч.

"Думаю, что это не тайна, несколько снизилась эта цифра, потому что снизилась численность мобилизационного ресурса, попадающего в учебные центры", – сказал Румак.

При этом, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, количество поступающих в армию выросло в 2,5 раза после принятия нового закона.

Между тем, как сообщает Генштаб, ВСУ продлили время обучения отдельных мобилизованных с 30 дней до полутора месяцев.

Пока это будет пилотный проект четырех учебных центрах, где сроки обучения продлят для 500 новобранцев. Он продлится до конца года, после чего опыт могут распространить на все ВСУ.

Также предполагается увеличение времени для изучения основ применения БПЛА и окопных средств радиоэлектронной борьбы, а также повышение количества часов для тактико-огневой подготовки, разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания на поле боя.

Напомним, в последние недели в Украине проходят регулярные облавы военкомов на мужчин в общественных местах.

Массовые рейды ТЦК на военнообязанных возле развлекательных заведений в Киеве, других крупных городах и на курортах многие расценили как "закручивание гаек", на которое власть пошла в пиар-целях.

Ранее о том, что число мобилизуемых падает, несмотря на принятый весной закон, сообщал секретарь оборонного комитета Рады Костенко.