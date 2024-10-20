Военнообязанные, которые обновили свои персональные данные до 17 июля, стали получать в приложении "Резерв+" сообщения о том, что им необходимо явиться в ТЦК, так как были выявлены нарушения правил военного учёта.

Об этом пишет адвокат Роман Симутин.

Он приводит пример, что его клиентам, которые установили "Резерв+" и изначально получали уведомление, что их данные успешно обновлены, стали приходить сообщения следующего содержания: "Выявлены нарушения правил военного учёта. Пожалуйста, обратитесь в ТЦК по месту регистрации или проживания для уточнения данных".

"Если честно, то это самая большая афера ТЦК, которую только видел, конечно, после МММ, - пишет адвокат, - Отправка сообщения в мобильное приложение "Резерв+" об обнаружении нарушения правил военного учёта, для устранения которых необходимо обратиться в ТЦК, отображается как в мобильном приложении, которое мужчина показывает работникам ТЦК или полицейским, так и в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов и в базе "Оберег", по которой работники ТЦК в общественных местах и на блокпостах проверяют состояние военно-учетных данных военнообязанных. Тот факт, что мужчина добросовестно и своевременно уточнил свои персональные данные, уже не будет иметь значения. При проверке военно-учетного документа и сверки с сведениями в Едином государственном реестре военнообязанных, работники ТЦК и полицейские будут видеть последнюю запись о том, что у мужчины выявлены нарушения правил военного учета, для устранения которых было необходимо обратиться в ТЦК, но он не обратился. Следующий шаг в этой афере – задержание и принудительное доставление мужчины в ТЦК".

Адвокат Ростислав Кравец подтвердил "Стране", что ТЦК массово мобилизуют тех, кто своевременно обновил данные, но не явился на ВВК.

В таком случае ТЦК отправляют военнообязанных на медкомиссию, а прошедших ВВК - далее в учебные центры. По словам адвоката, в своей практике он всё чаще сталкивается с ситуациями, когда только пришла повестка обновить данные, человек идёт в ТЦК, где его сразу мобилизуют.

Ранее мы писали, что в "Дие" до 15 ноября закрыли бронирование от мобилизации. Нардеп Федиенко считает, что это связано со злоупотреблением.

Также сообщалось, что Кабмин хочет обязать призывников в возрасте 17 лет вставать на учет через "Резерв+" или ТЦК.