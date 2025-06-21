Из жизни ушла советская и российская актриса Валентина Талызина. Ей было 90 лет. Об этом сообщается в пресс-службе Театра Московского совета.

Актриса известна по фильмам "Ирония судьбы", "Афоня", "Большая перемена".

"Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной - огромная утрата и невосполнимая потеря для нашего театра", - говорится в сообщении.

СМИ пишут, что актриса ушла из жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. Этой весной состояние актрисы заметно ухудшилось, а в марте ей диагностировали рак поджелудочной железы.

Напомним, в 2015 году Министерство культуры Украины внесло Талызину в список деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

А в 2021 году СБУ внесла актрису в список российских актеров и певцов, которые представляют угрозу безопасности для Украины. Также известно, что Талызина подписала письмо в поддержку позиции Владимира Путина по Крыму.

Ранее мы писали, что умерла звезда сериалов "Баффи - победительница вампиров" и "Сплетница" Мишель Трахтенберг. На момент гибели ей было 39 лет. Недавно она перенесла операцию по пересадке печени.