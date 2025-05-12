Умерла вдова режиссера Леонида Гайдая, советская и российская актриса, звезда "Бриллиантовой руки" Нина Гребешкова. Ей было 94 года.

Об этом сообщают российские издания.

По данным прессы, предварительно, причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность.

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. В кино начала сниматься ещё будучи студенткой института. Её дебютом стала эпизодическая роль в фильме "Смелые люди" (1950).

Всего фильмография актрисы насчитывает около 130 ролей, однако зрителям больше всего Гребешкова известна по персонажам в картинах ее мужа, режиссёра Леонида Гайдая. Это врач в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семёна Горбункова в картине "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в комедии "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тётя Клава в "Спортлото-82" и многие другие.

В "Бриллиантовой руке" Нина Гребешкова сыграла жену Семена Горбункова. Кадр из фильма

Ранее мы писали, что в феврале в России умер знаменитый советский актёр Олег Стриженов. Ему было 95 лет.

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