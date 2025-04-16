Усадьба умершего при невыясненных обстоятельствах 95-летнего голливудского актера Джина Хэкмена стоимостью 4 миллиона долларов была наводнена крысами, что стало причиной появления опасного хантавируса, который и привел к смерти его 63-летней жены Бетси Аракаву. Затем он сам скончался несколько дней спустя.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.



По информации издания, первоначальной версией о непосредственной причине смерти супругов было отравление угарным газом, однако ее исключили после обнаружения следователями мертвой собаки пары в совсем другом месте на территории дома.

Усадьба актера и его жены

Как выяснилось, Бетси Аракава скончалась около 12 февраля от хантавирусного легочного синдрома — редкого заболевания, вызываемого хантавирусом, который распространяется через экскременты и мочу грызунов. Несколько дней спустя, 18 февраля, от тяжелого заболевания сердца, которое усугубилось болезнью Альцгеймера и заболеванием почек, скончался и сам Хэкмен. Следователи предположили, что он был в настолько плохом состоянии, что даже не знал о смерти своей жены и ни с кем не мог связаться.

Через неделю после обнаружения тел Департамент общественного здравоохранения штата Нью-Мексико провел оценку уединенного особняка Хэкмена и обнаружил восемь крысиных гнезд на территории поместья актера, что делало его рассадником хантавируса.

Почему никто не пришел на помощь к Хэкмену при наличии у него троих детей от первого брака и 80-миллионного состояния, неизвестно.

Последнее прижизненное фото пары

Впервые хантавирус был обнаружен в Южной Корее в 1978 году, когда исследователи выделили вирус от полевой мыши. Хантавирусный кардиопульмональный синдром впервые зафиксировали в 1993 году в юго-западной части США. Уровень смертности от заболевания хантавирусным кардиопульмональным синдромом составляет более 50%.

В конце февраля мы писали о том, что лауреат двух премий "Оскар" найден мертвым вместе с Бетси Аракавой и собакой в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Также мы сообщали о другом смертельно опасном вирусе в США: два охотника стали первыми американцами, умершими после употребления зараженной оленины. Находившийся в ней вирус превращает мозг в губку, а его летальность составляет 100%.