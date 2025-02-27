Лауреат двух премий "Оскар" голливудский актер Джин Хэкмен найден мертвым вместе с супругой Бетси Аракавой и собакой в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на полицию.

По информации издания, предварительно установлено, что причиной смерти не было убийство. На момент кончины Хэкмену было 95 лет, а его жене-пианистке - 63.

Хэкмен считается одним из величайших актеров второй половины XX века. За свою полувековую актерскую карьеру он сыграл более 90 ролей.



Стать актером он мечтал с детства, но в 16 лет ушел из дома и вступил в Корпус морской пехоты США, накинув себе пару лет, чтобы его приняли. В начале 1950-х он демобилизовался и вскоре получил работу оператора на телеканале.

Первую заметную роль в кино Хэкмен сыграл в драме 1964 года "Лилит", а популярным его сделала гангстерская лента Артура Пенна "Бонни и Клайд" (1967). Спустя четыре года главная роль в криминальном триллере Уильяма Фридкина "Французский связной" (1971) принесла Хэкмену первый "Оскар", а роль в триллере Фрэнсиса Форда Копполы "Разговор" (1974) укрепила его статус одного из главных актёров эпохи Нового Голливуда.

Второй "Оскар" Хэкмен получил за роль шерифа-садиста Билла Даггетта в вестерне Клинта Иствуда "Непрощённый" (1992). В 2004-м актёр объявил об уходе из кино и занялся писательской деятельностью (его первый роман был опубликован ещё в 1999 году).

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