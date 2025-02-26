Умерла звезда сериалов "Баффи - победительница вампиров" и "Сплетница" Мишель Трахтенберг.

Об этом сообщает издание NBC News.

Актрису без признаков жизни обнаружила её мать около восьми утра в квартире элитного жилого комплекса One Columbus Place на Манхэттене в Нью-Йорке.

По данным правоохранителей и медиков, прибывших на место, "нет оснований предполагать криминал". Точные причины смерти устанавливают судмедэксперты.

На момент гибели Мишель было 39 лет. Недавно она перенесла операцию по пересадке печени.

Трахтенберг также была известна по картине "Евротур".

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