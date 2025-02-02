В Одессе умер известный капитан "Клуба веселых и находчивых" (КВН) и основатель одесской Юморины Валерий Хаит. Ему было 85 лет.

Об этом сообщили на странице "Всемирного клуба одесситов" в Фейсбуке.

Причина смерти легендарного одессита не сообщается. О месте прощания с ним информация будет позже.

В 60-е годы Хаит был капитаном одесской команды "КВН".

Юморина - ежегодный фестиваль юмора и сатиры, который проводился в Одессе 1 апреля, начиная с 1973 года.

Отметим, что Валерий Хаит всего на год пережил своего сына Евгения, который скончался 21 января 2024 года от остановки сердца. Евгений Хаит был сценаристом юмористических проектов "Джентльмен-шоу" и "Голые и смешные".

Также мы писали, что в сентябре прошлого года скончался основатель "Клуба весёлых и находчивых" Александр Масляков. Он умер на 83-м году жизни. С 1964 года Масляков вел программу "КВН".

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