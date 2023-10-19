В возрасте 60 лет умер украинский комедийный актер Сергей Гладков, известный по юмористическим шоу "Каламбур" и "Деревня дураков".

О смерти написал в Фейсбуке актера творческой группы "Каламбур" Вадим Набоков.

"Ушел... Сережа... Сергей Гладков", - сказано в посте.

Сергей Гладков родился в Одессе. Там же окончил факультет машиностроения и робототехники Одесского политехнического института. В вузе увлекся актерством, поэтому впоследствии окончил еще курсы режиссуры и пантомимы.

В 1985 году он создал клоунскую группу "Пантофон". В 1980-е он также сотрудничал с комедийной труппой "Маски".

В 1996 году клоун-группа с его участием "Магазин Фу" объединилась с комедийным дуэтом "Сладкая жизнь" - так образовался коллектив "Каламбур", быстро ставший популярным на ТВ.

Гладков играл роли усатого мужика в "Деревне дураков", неудачника в "Баре Каламбур", Дранкеля в "Железном капуте", диспетчера и миссис Бурпл в "Крутом пике".

После завершения актерской карьеры он работал звукорежиссером.

Причины смерти Гладкова неизвестны, однако по данным СМИ, он боролся с тяжелой болезнью. Прощание с ним пройдет в Одессе.

В сентябре мы сообщали, что скончался британский актер, сыгравший директора школы чародейства Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере.

А в августе писали, что не стало известного российского актера Игоря Ясуловича.