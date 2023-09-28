В возрасте 82 лет умер Майкл Гэмбон, ирландский и британский актер театра, кино и телевидения, четырежды лауреат телепремии BAFTA как лучший актер и номинант премий "Эмми" и "Золотой глобус". Современным зрителям он известен по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере.

Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на родственников артиста.

В заявлении жены и старшего сына Фергюса говорится, что близкие "опустошены, сообщая о потере сэра Майкла Гэмбона".

"Любимый муж и отец, Майкл мирно скончался в больнице, в присутствии своей жены Энн и сына Фергюса у его постели, после приступа пневмонии. Майклу было 82 года. Мы просим вас уважать нашу конфиденциальность в это болезненное время и благодарим вас за ваши сообщения поддержки и любви", - обратились члены семьи актера к поклонникам.

Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Дублине. Он начал свою карьеру с Британского Национального театра, которым руководил Лоренс Оливье. Гэмбон снялся в таких известных картинах, как "Сонная лощина", "Омен", "Эмма", "Король говорит!", "Приключения Паддингтона" и в саге о Поттере.

В августе мы сообщали, что в возрасте 36 лет умер британский актер Даррен Кент, известный по ролям в сериале "Игра престолов" и фильме "Подземелья и драконы: Честь среди воров".

А в июле стало известно, что во Франции не стало актрисы Джозефины Чаплин, дочери кинолегенды Чарли Чаплина.