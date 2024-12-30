Умерший вчера экс-президент Соединенных Штатов Джимми Картер критиковал США за постоянные войны и советовал Дональду Трампу их прекратить.

Картер, который в свое время был инициатором разрядки между Америкой и Китаем, в 2019 году написал письмо президенту Трампу, в котором изложил свой взгляд на китайскую проблематику (Трамп в то время использовал жесткую антикитайскую риторику).

После этого письма действующий президент позвонил бывшему, и между ними состоялся разговор, который сам Картер позже изложил прихожанам своей домашней церкви (Картер был активным баптистом).

По его словам, Трамп пожаловался ему, что Китай "опережает нас".

"И знаешь, почему? - сказал Картер. - Я нормализовал дипломатические отношения с Китаем в 1979 году. Знаете ли вы, с 1979 года Китай с кем бы то ни был в состоянии войны? Никакой. А мы остались в состоянии войны", - сказал он (отметим, что Китай и Вьетнам все же вели короткую пограничную войну в начале 1979 года).

Картер также сказал, что Соединенные Штаты являются "самой воинственной страной в истории мира" из-за желания навязать американские ценности другим странам, и предположил, что Китай вкладывает свои ресурсы в такие проекты, как высокоскоростные железные дороги, а не в расходы на оборону.

"Сколько миль высокоскоростных железных дорог у нас в стране?" - задал вопрос Картер. "Ноль", - ответили прихожане.

"Я думаю, что мы потратили впустую три триллиона долларов", - сказал Картер, имея в виду американские военные расходы.

"Китай не потратил ни копейки на войну, и поэтому они опережают нас. Практически во всех смыслах. И я думаю, что разница в том, что если вы возьмете 3 триллиона долларов и вложите их в американскую инфраструктуру, у вас, вероятно, останется 2 триллиона долларов. У нас была бы высокоскоростная железная дорога. У нас были бы мосты, которые не рушатся. У нас были бы дороги, которые поддерживаются в надлежащем состоянии. Наша система образования была бы так же хороша, как, скажем, в Южной Корее или Гонконге", - добавил экс-президент.

Отметим, что Дональд Трамп также регулярно позиционирует себя как президент, при котором Америка не ведет войн, а заканчивает их. Он обещал завершить войну в Украине, причем, по подсчетам западных СМИ, это стало наиболее часто повторяемым его обещанием за последний год.

Между тем газета Financial Times опубликовала пять сценариев ситуации в мире при Трампе. Один из них может привести США к заключению "новой грандиозной сделки с Россией и Китаем".