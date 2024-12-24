В Соединенных Штатах после победы Дональда Трампа на выборах начинается битва за передел огромного военного бюджета. Компании, продвигающие новые технологии, связанные с искусственным интеллектом, стремятся объединиться с крупными компаниями, включая SpaceX Илона Маска и производителя ChatGPT OpenAI, чтобы подвинуть позиции традиционных подрядчиков Пентагона, таких как Lockheed Martin, Raytheon, Boing, General Dynamics и BAE Systems.

Об этом сообщает Financial Time со ссылкой на источники.

По данным издания, уже в январе может быть создан консорциум, во главе которого будут Palantir и Anduril, две крупные американские компании в сфере разработки передовых технологий в оборонной сфере. Также в него могут войти производитель автономных кораблей Saronic и группа по разработке искусственного интеллекта Scale AI.

"Мы работаем вместе, чтобы подготовить новое поколение подрядчиков в сфере обороны", - сказал один из участников создания группы.

Оборонный бюджет США на 2025 год составляет около почти 900 млрд долларов. Это огромная сумма, за освоение которой сейчас и разворачивается борьба между старыми подрядчиками и новыми компаниями.

Напомним, миллиардер Илон Маск уже находится в команде новоизбранного президента Трампа, что может резко усилить позиции "новых" военных компаний.