В США смогли избежать шатдауна - то есть остановки финансирования правительства. Нижняя палата Конгресса утвердила закон о продлении бюджетного финансирования до марта.

Сейчас законопроект голосуется в Сенате. Об этом сообщает CNN.

После он уйдёт на подпись к нынешнему президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать документ.

В итоговый законопроект не вошло повышение лимита госдолга, чего ранее требовал избранный президент Дональд Трамп.

Телеканал сообщает со ссылкой на свои источники, что Трамп в итоге одобрил голосование для республиканской партии, но "выглядел расстроенным".

"Приближённые Трампа предупредили, что его могут обвинить в прекращении финансирования за несколько недель до его инаугурации, если правительство закроется на шатдаун", - пишет CNN.

При этом некоторые предложения республиканцев были по итогу учтены - по статьям о финансировании последствий стихийных бедствий и фермеров.

Ранее мы писали, что в США Палата представителей Конгресса приняла военный бюджет на 2025 год без продления ленд-лиза для Украины.