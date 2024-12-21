В США смогли избежать шатдауна. Палата представителей приняла законопроект о продлении бюджетного финансирования
В США смогли избежать шатдауна - то есть остановки финансирования правительства. Нижняя палата Конгресса утвердила закон о продлении бюджетного финансирования до марта.
Сейчас законопроект голосуется в Сенате. Об этом сообщает CNN.
После он уйдёт на подпись к нынешнему президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать документ.
В итоговый законопроект не вошло повышение лимита госдолга, чего ранее требовал избранный президент Дональд Трамп.
Телеканал сообщает со ссылкой на свои источники, что Трамп в итоге одобрил голосование для республиканской партии, но "выглядел расстроенным".
"Приближённые Трампа предупредили, что его могут обвинить в прекращении финансирования за несколько недель до его инаугурации, если правительство закроется на шатдаун", - пишет CNN.
При этом некоторые предложения республиканцев были по итогу учтены - по статьям о финансировании последствий стихийных бедствий и фермеров.
Ранее мы писали, что в США Палата представителей Конгресса приняла военный бюджет на 2025 год без продления ленд-лиза для Украины.