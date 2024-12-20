Украина начинает получать первые деньги от США за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Минфин и Всемирный банк подписали соглашение о выделении 2 млрд долларов через механизм DPL.

Один миллиард Украина получит в виде безвозвратного гранта из фонда Всемирного банка FIF за счет вклада США в рамках инициативы G7. Еще 1,05 млрд долларов - в виде ссуды под гарантии от правительств Японии и Великобритании.

Напомним, вчера Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине макрофинансовую помощь в виде кредита в размере 18,1 миллиарда евро. Первый транш ожидается уже в январе.

Этот кредит ЕС является частью займа в размере 45 миллиардов евро, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Война в Украине идет 1031-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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