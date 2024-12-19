Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине макрофинансовую помощь в виде кредита в размере 18,1 миллиарда евро. Первый транш ожидается уже в январе.

Об этом сообщает Еврокомиссия.

"Европейская комиссия вчера приняла решение о предоставлении Украине €18,1 млрд макрофинансовой помощи. Кредит будет предоставляться траншами в течение 2025 года, первый поступит в Украину в начале января", - говорится в сообщении.

Этот кредит ЕС является частью займа в размере 45 миллиардов евро, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит 50 миллиардов долларов из замороженных активов РФ в ближайшие недели. Он имел в виду кредит, который "Большая семерка" согласовала еще в конце октября.

А вскоре после этого СМи написали, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить выделенные администрацией Джо Байдена почти 20 миллиардов долларов в виде кредитов, которые будут обеспечены прибылью от замороженных российских активов.