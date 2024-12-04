Украина получит 50 миллиардов долларов из замороженных активов РФ в ближайшие недели.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге.

По его словам, есть скоординированный план США и ЕС по быстрой передаче средств Украине.

"Сейчас мы на основе замороженных российских активов должны получить 50 млрд долларов, которые пойдут в Украину. Эти деньги уйдут от нас в следующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину на время в следующем году", - отметил Блинкен.

Он заявил, что союзники продолжают работу над тем, чтобы убедиться, что у Украины есть деньги и ресурсы, необходимые для поддержки экономики и обороны.

"Боеприпасы, все, что с этим связано, будь то ПВО, ракеты или бронетехника. Мы работаем очень решительно, чтобы убедиться, что на многие месяцы вперед Украина будет иметь то, что ей нужно. Соединенные Штаты делают все, что могут", - добавил госсекретарь США.

Что же известно о 50 миллиардах долларов, которые пообещал Блинкен в "ближайшие недели"?

Речь о кредите, который "Большая семерка" согласовала еще в конце октября. Это первый заем Киеву, который будет обеспечен прибылью, полученной от замороженных российских активов.

При этом все эти средства сразу Украина "в ближайшие недели" не получит, как это многие трактуют из заявления госсекретаря США.

На сайте Белого дома в конце октября говорилось, что цель G7 - "начать выдачу средств до конца года".

Ранее сообщалось, что деньги по этой программе планируется выделять Украине по 31 декабря 2027 года. То есть указанные 50 миллиардов долларов Киев будет получать траншами на протяжении примерно трех лет.

Мы писали, что Вашингтон предоставит Киеву 20 млрд долларов, примерно столько же внесет ЕС, а еще 10 млрд долларов ожидаются от Великобритании, Японии и Канады. Погашать кредит будут с доходов российских активов, которые оцениваются на уровне 2-3 миллиардов евро в год.