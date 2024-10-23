Соединенные Штаты приняли решение предоставить Украине 20 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Он добавил, что надеется на реализацию этого решения уже в этом году.

Также президент рассказал о докладе главкома ВСУ Александра Сырского, основное внимание уделено Донецкой области.

Напомним, сегодня Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине кредита в размере до 35 миллиардов евро за счет налогов с прибыли от замороженных российских активов.

Ранее газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине до 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7.

Война в Украине идет уже 971-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинские военные сообщили, что россияне сумели закрепиться в частном секторе в восточной части Селидово, идет наступление на центр города. Также армия РФ штурмовала Вишневое к западу от Селидово, чтобы отрезать город от Покровска. По данным украинских военкоров, российские войска захватили северную часть Горняка (к северо-востоку от Курахово).

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