Избранный президент США Дональд Трамп может отменить выделенные администрацией Джо Байдена почти 20 миллиардов долларов в виде кредитов, которые будут обеспечены прибылью от замороженных российских активов.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Как пишет издание, "теоретически" президент может сделать это, сняв санкции с замороженных активов РФ, за счет которых планируется погашать кредит.

"Однако республиканцы, вероятно, выступят против такого шага, также это решение не затронет европейскую часть кредита", - отмечает газета.

Решение выделить кредит прокомментировал в Х и близкий к Трампу бизнесмен Илон Маск. Он назвал "запредельным безумием" действия Байдена.

"Сколько мы уже отправили? Это становится запредельным безумием", - сказано в публикации Маска, которая также содержит перепост новости о передаче Украине 50 миллиардов долларов (это общая сумма всего кредита G7, из которого часть США составляет 20 миллиардов).

Напомним, о кредите на прошлой неделе упомянул советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

За несколько дней до Салливана глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Украина получит 50 миллиардов долларов из замороженных активов РФ в ближайшие недели.