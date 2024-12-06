Администрация президента США Джо Байдена пообещала до своего ухода предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, а также ввести новые масштабные санкции против России.

Об этом сообщил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан после разговора с главой Офиса президента Андреем Ермаком, передает The Guardian.

Также США обещают помочь Украине обучить новых солдат и предоставить почти $20 млрд в виде кредитов, которые будут обеспечены прибылью от замороженных российских активов.

Напомним, что также Ермак встречался с командой Трампа. По данным WSJ, та не проявила особого интереса к идее вступления Украины в НАТО, на чем настаивает Киев.

Война в Украине идет 1017-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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