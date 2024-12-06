В пятницу, 6 декабря, в Украине идет 1017-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:34 Партию в 150 тысяч мин отозвали, когда обнаружили брак в сотнях изделий.

Глава Минстратегпрома заявил в Раде, что было 417 случаев неисправности мин, передает нардеп Гончаренко.

Отметим, что исполнителем поставок этих мин был именно Минстратегпром.

Напомним, что ВСУ получили сотни тысяч бракованных мин 82 и 120 мм. Минобороны ведет расследование.

Нардеп Гончаренко сообщал, что под угрозой срыва оказалась поставка боеприпасов на 45 млрд гривен.

По этому делу в Раду вызывали на доклад министра обороны Умерова, но он пока не пришел.

10:01 Три украинские АЭС в значительной степени уже восстановили производство электроэнергии, сообщает МАГАТЭ.

На прошлой неделе они резко сократили выработку в качестве меры предосторожности из-за обстрела энергетики. Были повреждены подстанции.

Некоторые внешние линии электропередач АЭС все еще остаются отключенными.

"Хрупкая ситуация с сетями остается источником глубокой обеспокоенности, и мы продолжим внимательно следить за соответствующими событиями", - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Из девяти реакторов восемь работают, а один находится в состоянии остановки.

09:32 Карта Deep State подтверждает потерю Старых Тернов под Курахово. А также резкое продвижение россиян в "кармане" южнее - на Успеновку.

С захватом Успеновки ВСУ могут попасть практически в полное окружение в этом "кармане".

Также есть продвижение в самом Курахово.

09:15 Администрация президента США Джо Байдена пообещала до своего ухода предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, а также ввести новые масштабные санкции против России.

Об этом сообщил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан после разговора с главой Офиса президента Андреем Ермаком, передает The Guardian.

Также США обещают помочь Украине обучить новых солдат и предоставить почти $20 млрд в виде кредитов, которые будут обеспечены прибылью от замороженных российских активов.

08:15 Ночью было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, угрожавших Киеву. Об этом сообщает КГВА.

Воздушная тревога в городе за ночь объявлялась дважды и продолжалась 4 часа.

В столице зафиксировано падение, но без серьезных разрушений и пострадавших.

08:00 Сегодня ночью силы ПВО ночью уничтожили 32 из 53 беспилотников в пределах шести областей, сообщили в воздушных силах.

16 БПЛА локационно потеряно, 2 вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.