Число дезертиров в Украине может быть более 100 тысяч, что не так уж и далеко от 160 тысяч военных, которых Киеву необходимо мобилизовать.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на адвоката военнослужащих из Харькова Романа Лихачева.

Агентство сообщает, что с 2022 года в Украине возбуждено около 96 тысяч уголовных дел в отношении военных, оставивших свои позиции. Большинство из них – в этом году. По некоторым делам о самоволке проходят до 20-30 обвиняемых за раз.

Один из военных рассказал агентству, что украинские солдаты меньше боятся последствий, которыми грозят оставление поста или выступление против командира.

Эти изменения происходят на фоне жалоб солдат на то, что им приходится бороться с военной бюрократией, отмечает Bloomberg. Для перехода в другое подразделение требуется разрешение того самого командира, из-под начала которого хотят уйти.

Ранее стало известно, что в Министерстве обороны обещают ужесточение мобилизации в Украине. Даже если человека не будет в реестре военнообязанных, то государство сможет его найти, обещали военные. Лучше прийти самому и найти то подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться, настаивали в Министерстве обоороны.

Мы также сообщили, что Киев и Вашингтон действительно обсудили снижение возраста мобилизации в Украине.

"Я могу подтвердить, что эта тема обсуждается на переговорах. Я могу опровергнуть, что это является точкой напряжения или что это обсуждается критическим или негативным образом", - сказал на брифинге официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий.

Также он дал понять, что ключевая просьба Киева к союзникам - поставки оружия, поскольку есть проблемы с вооружением уже мобилизованных.