Украине, чтобы выиграть войну, остается только мобилизовать всю страну, как СССР во Второй мировой. Об этом заявила конгрессвумен Виктория Спартц (Республиканская партия) в эфире CNN.

Она считает, что снижения возраста мобилизации до 18 лет теперь недостаточно.

"Если Украина хочет выиграть войну против России, которая имеет много людей и не переживает, сколько их погибнет, нужно мобилизовать всю страну. Вы знаете, как Советский Союз боролся во Второй мировой войне – от детей до старших людей, каждый вносил свой вклад в войну. Нельзя, чтобы только молодые храбрые люди погибали за других и думать, что этого будет достаточно, чтобы сдержать жесточайшую силу с большими деньгами и без каких-либо ограничений в количестве жертв", - заявила Спартц.

При этом она заявляет, что президент Владимир Зеленский "подвел свой народ" и даже "предал" его.

"Он не подготовил страну к войне. Он не слишком поддерживает собственную армию, не борется с коррупцией. Он отлично выступает на презентациях в США, но он не провел мобилизацию, не подготовил воинов. И он почти ничего не сделал, чтобы поддержать свой народ, храбро погибающий за свободу. И это его ответственность. Зеленский предал и подвел украинский народ, не обеспечив победу в этой войне, не ведя ее к победе. Очень тяжело, когда у вас есть лидеры, не стремящиеся выиграть войну", - заявила Спартц в эфире CNN.

Она также считает, что Трамп попытается установить прекращение огня, "но прекращение огня - это очень временное решение". По ее мнению, "Россия сейчас проводит наступление, потому что не знает, что может сделать Трамп".

Напомним, будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что администрация нового президента США уже в январе начнёт заниматься урегулированием в Украине.