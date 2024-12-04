Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Украину принять "непростые, но необходимые" решения насчет мобилизации.

С призывом глава Госдепа выступил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мобилизация. Это очень важно, потому что даже при наличии денег и боеприпасов на передовой должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения", - сказал Блинкен.

Он добавил, что "у нас есть обязательства: каждый человек, каждый солдат, которого Украина мобилизует, должен пройти обучение и получить оборудование, необходимое для эффективной защиты страны".

Напомним, уходящая администрация Джо Байдена призывает Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет. США добиваются этого, чтобы быстро увеличить численность вооруженных сил. Владимир Зеленский от этого требования отказывается, требуя от Запада увеличения поставок оружия.

Кроме снижения возраста в США хотят более жестких мер в отношении дезертиров. Чиновник администрации Байдена сказал, что Украина может оптимизировать свои нынешние силы, более агрессивно обращаясь с солдатами, которые дезертируют или уходят в самоволку.

Близкий к Дональду Трампу Илон Маск раскритиковал требование насчет возраста.