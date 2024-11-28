"Сколько ещё должны погибнуть?!" Маск ответил на призыв Белого дома понизить возраст мобилизации в Украине
Илон Маск раскритиковал призывы администрации Джо Байдена к Украине снизить возраст мобилизации до 18 лет.
"Сколько еще (людей) должны погибнуть?" - написал в Х бизнесмен.
Напомним, ранее западные СМИ сообщили о том, что администрация Байдена требует от Киева снизить возраст мобилизации до 18 лет. Штаты добиваются этого, чтобы быстро увеличить численность вооруженных сил.
Кроме снижения возраста в США хотят более жестких мер в отношении дезертиров. Чиновник администрации Байдена сказал, что Украина может оптимизировать свои нынешние силы, более агрессивно обращаясь с солдатами, которые дезертируют или уходят в самоволку.
В МИД сообщили, что Киев и Вашингтон действительно обсудили снижение возраста мобилизации в Украине.
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