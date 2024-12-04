В Украине будут мобилизованы все мужчины.

Об этом в интервью украинскому СМИ заявил заместитель командира 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша с позывным Явир.

"У всех сейчас есть страх, что они попадут на войну, и их жизнь закончится. Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться. Оно их не обойдет. Официально по документам пригодных нет. Скоро будут привлекаться все", - сказал он.

При этом, по его словам, сейчас ТЦК, чтобы выполнить план, набирают всех подряд, в результате чего в бригаду из 140 человек прибывающего пополнения 60 оказываются непригодными. Мужчины рассказывают, что в ТЦК им говорят: "Молчи, тебя там освободят, нам нужно план выполнить".

Но Явир считает, что проблема не в ТЦК, а в медиках, которые делают липовые документы за взятки.

Также он рассказал, что многих сотрудников ТЦК сейчас переводят на тыловые должности в армии.

"А сейчас, кстати, и ТЦК штат урезали. Всех, кто с правами - в водители, им не запрещено быть ограниченно пригодными. Если хоть немного может работать с техникой, то есть подразделения РЭБ, БПЛА. Я сам начинал войну с ТЦК, потому что тогда меня по состоянию здоровья не хотели брать в боевую бригаду. Но я не ловил людей. Я ездил со своими солдатами по предприятиям, по организациям, садился и разъяснял. Люди боятся не выполнить план, потому что тогда их начинают со всех сторон давить", - объяснил военный.

Вчера нардеп рассказывала, что бусификацию и похищение людей на улицах должны были прекратить еще весной. Об этом парламент договаривался с Генштабом, но с тех пор ничего не изменилось.

А экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что принудительной мобилизацией и добровольным рекрутингом Вооружённые силы Украины набирают в полтора раза меньше бойцов, чем составляют санитарные потери армии.