Принудительной мобилизацией и добровольным рекрутингом Вооружённые силы Украины набирают в полтора раза меньше бойцов, чем составляют санитарные потери армии.

Об этом заявил экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Это ещё без учета самовольного оставления частей", – добавил он.

Накануне рекрутер из "Азова" жаловался, что военкомы отлавливают добровольцев на пути в часть, чтобы выполнить свой план.

Юрий Гаврилишин заявил, что ТЦК дежурят возле рекрутинговых центров и пытаются поймать мужчин, которые идут чтобы мобилизоваться в конкретные подразделения.

Война в Украине продолжается уже 1013-й день. Последние новостями с главными событиями 2 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные заявили, что войска РФ прорвались в населённый пункт Новый Комар к северу от Великой Новосёлки. Официально ВСУ о продвижении россиян здесь не сообщали. Захват Нового Комара откроет неприятелю дорогу для продвижения глубже на запад в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, заходя в тыл украинским войскам на южном фронте.

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