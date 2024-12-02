Чтобы выполнить свой план работники ТЦК перехватывают добровольцев, желающих попасть в целевые подразделения.

Об этом рассказал начальник центра комплектования 12-й бригады спецназначения "Азов" Юрий Гаврилишин.

По его словам, военкомы дежурят возле рекрутинговых центров и пытаются поймать мужчин, которые идут чтобы добровольно мобилизоваться в армию.

Ранее в ТЦК заявили, что после их рейдов по общественным местам в Вооружённые силы Украины вырос приток добровольцев.

Война в Украине продолжается уже 1013-й день. Последние новостями с главными событиями 2 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные заявили, что войска РФ прорвались в населённый пункт Новый Комар к северу от Великой Новосёлки. Официально ВСУ о продвижении россиян здесь не сообщали. Захват Нового Комара откроет неприятелю дорогу для продвижения глубже на запад в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, заходя в тыл украинским войскам на южном фронте.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.