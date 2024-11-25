Ситуация с мобилизацией в Украине к весне может стать непоправимой.

Такую оценку дал британский журнал The Economist.

Издание указывает, что проблемы Украины на фронте усугубляются из-за трудностей с острой нехваткой личного состава.

"В армии давно нет добровольцев, а мобилизационная кампания не справляется, набирая едва ли две трети от своей цели. Высокопоставленный украинский чиновник говорит, что он обеспокоен тем, что ситуация может стать непоправимой к весне", - пишет журнал.

Еще большей проблемой является качество новобранцев. Командиры ВСУ говорят, что мобилизованные "в основном слишком стары или немотивированы, чтобы быть полезными". Издание на одном из украинских полигонов нашло 51-летнего новобранца со зрением минус 9.

"Григорий признается, что был удивлен, как и все, когда его зачислили в армию; он не ожидал, что офицеры мобилизуют полуслепого", - говорится в статье.

Вчера депутат Киеврады от партии "Голос" заявила, что в Украине должны быть "бусифицированными" все.

А депутат парламента сказал, что значительная часть украинцев потеряет право на бронь от мобилизации из-за новых правил Кабинета министров.