В Украине должны быть "бусифицированными" все.

Об этом заявила депутат Киеврады от партии "Голос" и руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова.

"Кто-то считает, что может за 5-10 тысяч откупиться, или уехать, или переплыть Тису – так быть не должно. Всех на фронт", – заявила Михайлова и засмеялась.

Ранее военная заявила, что к уклонистам невозможно относиться нормально, потому что "это не украинцы".

"Кто-то выехал и до сих пор считает себя украинцем. Выехал, я не имею в виду, что произошли какие-то обстоятельства – дом потеряли или еще что, а просто выехали и сидят там. Это для меня не украинцы. Потому что украинцы, которые имеют возможность, приобщаются к борьбе", – сказала Александра Коцюбайло в эфире передачи "Армия TV".

Также мы публиковали видео интервью с военным, который предупредил, что военкомы найдут тех, кто прячется от мобилизации.

"ТЦК придёт к вам домой", – заявил военный 3-й штурмовой бригады с позывным Тунец.

Это был его ответ на вопрос об отношении к военнообязанным, которые сидят дома, боясь мобилизации.

Между тем война в Украине идет 1005-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2024 года в обновляемом в онлайне.