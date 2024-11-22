В Харькове большинство мужчин не выходят на работу из-за военкомов, которые устраивают облавы на городских предприятиях.

Об этом заявил владелец харьковской станции технического обслуживания автомобилей, опубликовав соответствующее видео.

"Про ситуацию в городе я долго ничего не говорил <...> Только что банально поехал отвозить рейку от "Пассата Б-шестого" на реставрацию, приехал – ребят нет у которых мы рейки делаем. Печально всё. Звоню, так и так, они говорят: "Ром, да сегодня не поехали (на работу - Ред.) потому что вокруг нас всё перекрыто, людей выдёргивают, есть риск не доехать до работы. Рейку оставил, машина зависла до понедельника теперь, хотя завтра должна была уехать <...>. Еду к поставщику по маслам, приезжаю – всё закрыто. Захожу с чёрного входа (знаю, что там есть другой вход) – да, на месте, работают. Говорят, на работу ехать не хотели, но надо, куда деваться? А вообще есть риск до работы не доехать. В страшное время живём <...> ", – рассказывает предприниматель.

Напомним, сегодня губернатор Харьковской области Синегубов заявил, что в регионе хотят дополнительно усилить мобилизацию.

Также мы публиковали видео местного блогера, который заявил, что после уличных рейдов ТЦК в Харькове военные не могут ремонтировать авто, так как в Харькове работники СТО массово не вышли на работу.