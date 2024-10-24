Три года тюрьмы дал суд 52-летнему харьковчанину, который проигнорировал боевую повестку.

Информация об этом представлена в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам суда, в июле 2023 года мужчина прошёл ВВК, признавшую его пригодным для службы, и получил повестку, но избежал явки в ТЦК.

В суде обвиняемый не признал вину, заявив, что военкомы применили к нему физическое принуждение и повестку выписали без должной медицинской проверки. В тот день, когда мужчину обязали явится для отправки в часть, вместо ТЦК он пошёл на работу, поскольку у него была потребность в деньгах для содержания своей семьи.

Супруга осуждённого сообщила, что её муж является единственным кормильцем семьи с двумя несовершеннолетними детьми, и она выступает против его участия в боевых действиях. По её словам, мужчине 52 года, и в детстве он перенес туберкулёз, что, по мнению женщины, делает невозможным службу в армии.

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