"К гражданам Украины, уклоняющимся от мобилизации невозможно относиться нормально".

Об этом заявила военнослужащая Александра Коцюбайло в интервью передачи "Армия TV".

"У меня непонимание, почему эти люди не чувствуют своего долга. Потому что, когда все хорошо, – ты здесь. Это как быть с мамой. Когда она беспокоится о тебе, она в силах дать тебе что-то. И ты берёшь этот ресурс у неё. А когда ей нужна помощь и на тебя ложится всё, что она тебе давала, – ты просто убегаешь. Для меня это в таком понимании. Ты просто оставляешь свою маму на произвол судьбы, когда ей нужна помощь. Забываешь, что раньше она беспокоилась о тебе", – сказала военная.

Коцюбайло также рассказала о своём отношении к людям, которые выехали из Украины.

"Кто-то выехал и до сих пор считает себя украинцем. Выехал, я не имею в виду, что произошли какие-то обстоятельства – дом потеряли или еще что, а просто выехали и сидят там. Это для меня не украинцы. Потому что украинцы, которые имеют возможность, приобщаются к борьбе", – говорит девушка.

Напомним, глава организации "Братство" Дмитрий Корчинский призвал вылавливать уклонистов.

Ранее служащий ВСУ предупредил, что военкомы найдут тех, кто прячется от мобилизации дома.