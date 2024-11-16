Народный депутат Александр Федиенко заявил, что под Борисполем открыл огонь по гражданскому "добровольный помощник" ТЦК, об этом ранее заявляла и полиция.

"Официально хочу заявить, что на видео человек в форме, стреляющий из травматического пистолета, не работник, и не военнослужащий центра комплектования и социальной поддержки города Борисполь.

Если очень кратко, во время совместных мероприятий по проверке одного из предприятий Бориспольского района были привлечены представители местного ДФТГ (добровольческого формирования территориальной общины - Ред.). Так поступают всегда во всех регионах Украины", - заявил Федиенко.

По его словам, водитель, у которого хотели проверить документы, был в розыске.

Тем не менее Федиенко задается вопросом "на основании чего военнослужащий ДФТГ применил собственное травматическое оружие, учитывая, что ни его жизни, ни жизни окружающих ничего не угрожало". По словам нардепа, проводится проверка.

При этом Федиенко уточняет, что "добровольные помощники", которые проводят рейды вместе с ТЦК, официально подчиняются силам территориальной обороны ВСУ.

Напомним, вчера появилось видео, на котором мужчина в военной форме на бегу прицеливается и стреляет в спину бегущему в гражданской одежде мужчине.

Подробнее о "помощниках" военкоматов мы писали в отдельном материале.

Ранее в ТЦК рассказали, как военнообязанных подают в розыск.