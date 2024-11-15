В Киевской области сотрудник ТЦК выстрелил в мужчину на территории складов.

Соответствующее видео, снятое очевидцем, опубликовали телеграм-каналы.

На кадрах хорошо заметно, как мужчина в военной форме на бегу прицеливается и стреляет в спину бегущему в гражданской одежда, также слышны звуки выстрелов.

После появления ролика и вызванного им резонанса с заявлением выступила полиция. По ее утверждению, инцидент произошел в селе Счастливое, а огонь по мужчине открыл не военком, а "представитель добровольческого формирования территориальной общины".

Однако Министерство обороны сообщило, что стрелял все-таки сотрудник ТЦК. Главная инспекция ведомства уже проводит расследование происшествия.

Но полиция продолжила настаивать, что в мужчину произвел выстрелы гражданин из "добровольческого формирования, находившийся в группе оповещения". Убегавший же мужчина был пассажиром автомобиля и решил скрыться на территории предприятия во время проверки группой оповещения документов у водителя. По заявлению полиции, представитель группы оповещения сделал "два выстрела в воздух", хотя в ролике отчетливо видно, что стреляют именно в спину бегущему мужчину, причем на ходу.

"Полицейские изъяли устройство отстрела резиновых шаров и гильзы. Следователи Бориспольского управления полиции Киевской области квалифицировали действия представителя ДФТО по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - говорится в публикации полиции.

Напомним, в Одессе и других городах Украины работают "добровольные помощники" полиции, которые помогают ТЦК проводить принудительную мобилизацию, а также участвуют в коррупционных схемах. Подробно о них мы писали в отдельном материале.

Весной по соцсетям разошлось видео, на котором вооруженный мужчина в форме показывает, как будет расстреливать уклонистов, переплывающих Тису.