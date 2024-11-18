"ТЦК придёт к вам домой".

Об этом заявил военный 3-й штурмовой бригады с позывным Тунец в эфире национального телемарафона.

Таким был ответ на вопрос об его отношении к украинцам, которые сидят дома, боясь мобилизации.

Ранее в ходе львовской телепередачи военный призвал ТЦК ужесточить меры против уклонистов.

"Где ты был эти 3 года? Почему государство вообще должно тратить средства на работу ТЦК, чтобы найти, поставить на учёт, а потом ещё с повестками тебя искать?" – сказал миномётчик 103-й бригады ТрО.

Война в Украине идет 997-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 18 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне россияне совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Всего было выпущено 120 ракет и 90 беспилотников. Минобороны РФ заявило об окружении украинских частей около деревни Ольговка Курской области. Речь идёт о Большом Ольговском лесе на северо-западе плацдарма ВСУ, где ранее уже сообщалось о наступлении российских войск (район Коренево). Украина этого не подтверждала.

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