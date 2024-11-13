В Одессе мобилизовали в армию языкового инспектора, что вызвало его недовольство.

Об этом он сам сообщил в серии Сториз своего Инстаграма.

В Инстаграме молодой человек указан как Алекс, также в шапке профиля написано, что он айтишник и гей, ему 28 лет.

В первой Сториз он сообщил, что находится в Суворовском ТЦК Одессы, где у него забрали телефон и его не отпускают (правда, непонятно, как он без телефона смог оставить запись).

Через несколько часов появился пост, что его признали пригодным к службе и направляют в учебный центр, а заявление на оспаривание вывода ВВК не принимают. Алекс расценил это как нарушение закона, так как у него тревожно-депрессивное расстройство и его следует признать непригодным.

Еще через 10 с небольшим часов он написал, что его везут в учебный центр "Десна" под Киев, при этом в салоне автобуса постоянно играет российская музыка.

"Это трэш", - прокомментировал ситуацию Алекс.

Он пожаловался на плохое самочувствие: высокое давление, головокружение и уколы в сердце.

Где он находится сейчас, Алекс не написал.

Однако бойфренд айтишника сообщил, что Алекса забрали в ТЦК из полиции, куда он пришел как раз по делу об угрозе от продавца велосипедов, которого языковый инспектор пытался украинизировать.

Вообще как видно по Инстаграму, активист-гей постоянно "наезжал" на одесский бизнес, требуя заменять русскоязычные вывески и использовать украинский язык. В его аккаунте есть десятки фото. сделанных до и после его "замечаний". А нежелающим менять вывески он клеил наклейки "Чому не українською?"

Также он рассказывал, что некоторые предприниматели в ответ "натравливают" на него "сепаров".

Ранее мы публиковали репортаж о работе языкового инспектора в Ивано-Франковске.

О том, что в Украине начнут работу языковые инспекторы, стало известно в октябре.