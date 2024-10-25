С понедельника, 28 октября, в Ивано-Франковске заработают первые языковые инспекторы.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Марцинкив заявил, что их усилия будут направлены в первую очередь на переселенцев, которые говорят "на языке врага".

Всего нашлись 40 желающих следить за использованием украинского языка в городе. Большинство – молодежь, треть - ВПЛ.

"Я ожидал, что это будут в основном люди постарше, но очень много молодых прогрессивных людей. Что интересно, среди них треть – это внутренне перемещенные лица", – рассказал Марцинкив местному телеканалу.

По его словам, инспекторы будут популяризировать курсы украинского и раздавать листовки. А также требовать от сотрудников сферы обслуживания перейти на украинский.

Напомним, о том, что в Ивано-Франковске появятся языковые инспекторы, мэр города Марцинкив говорил еще в сентябре. Однако в начале октября заместитель мэра заявил, что языковых инспекторов в Ивано-Франковске не будет, потому что на них нет денег.

Между тем накануне языковой омбудсмен Тарас Креминь снова объявил о переходе к "наступательной украинизации".