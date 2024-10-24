Языковой омбудсмен Тарас Креминь снова объявил о переходе к "наступательной украинизации".

Об этом омбудсмен заявил в интервью изданию "Украинская правда".

Он сказал, что закон об обязательном использовании украинского языка в публичных сферах уже полностью вступил в силу, а потому за его невыполнение можно наказывать.

"Теперь ничего другого, кроме наступательной украинизации, которая пришла на смену ласковой, я не вижу. Наступательная украинизация предусматривает строгий контроль соблюдения языкового закона во всех без исключения сферах общественной жизни на территории Украины. Раньше мы не могли повлиять, скажем, на отдельные медиа, потому что в полном объёме не работала статья, предусматривающая обязательность украинского языка в сфере культуры; не могли давить на сферу обслуживания – а это многомиллионное сообщество пользователей и услуг, – но сегодня такого уже нет. У нас есть инструменты и рычаги мониторинга, контроля и наказания каждого из субъектов хозяйствования", – заявил Креминь.

Ранее Креминь призвал перейти от ласковой оборонительной украинизации к наступательной.

Напомним, в Раде предложили запретить разговаривать в школе на русском языке даже на переменах.