В киевском кафе девушка устроила истерику из-за того, что за соседним столиком парни говорили на русском языке.

Видео инцидента опубликовали столичные телеграм-каналы.

По ее словам, в Украине "все плохо", потому что парни говорят на русском.

"Если бы вы не говорили по-русски – было бы все нормально", – считает девушка.

Ранее мы публиковали видео, как активисты "прессуют" менеджера банка в Одессе за предложение клиенту говорить на русском языке.

Также мы рассказывали, как в пляжном кафе Одессы женщина, назвавшая себя киевлянкой, устроила языковой скандал и потребовала обслуживать ее на украинском языке.

А перед этим в Затоке женщину выгнали из кафе после ее требования обслужить на украинском языке.

"Из-за таких, как ты, мы всю жизнь будем воевать", – заявили женщине.

Война в Украине идет уже 968-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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