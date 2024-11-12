Руководители предприятий военно-промышленного комплекса стали увольнять и всячески прятать своих работников от мобилизации из-за остановки механизма бронирования.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

По его данным, сотрудники ТЦК уже призывают сотрудников критически важных для экономики в военное время предприятий, которые из-за аудита Министерства обороны временно потеряли бронь.

"ТЦК уже начали обзванивать руководителей предприятий. Говорят, мы знаем, что бронирование у вас заканчивается 14-го, так что ждите в гости. Юридически ТЦК имеют полное право мобилизовать таких военнообязанных. Уже есть обращение работников одного из элеваторов и предприятия ОПК, которые хоть и критические, но работников уже мобилизовали. Доходит до того, что руководитель их увольняет и как-то скрывает, чтобы не остановить работу предприятия", - написал Федиенко.

Нардеп считает, что бронь на время проверки должна быть продлена.

К слову, в том же посте он сообщил, что из-за нового приказа Минобороны призывать в армию стали глухих, людей с ВИЧ, открытой формой туберкулеза и другими болезнями.

"Недавно мобилизовали не слышащего человека и человека, о котором в заключении ВВК написано "умственная отсталость такой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга, и т.д.", - рассказал депутат.

По его словам, даже в ТЦК сказали, что этот приказ № 402 - "полная глупость".

Вчера мы сообщали, что сотрудникам компании "ДТЭК Одесские электросети" не продлили бронирование от мобилизации, и в рабочих чатах им рекомендуют поменьше выходить на улицу, чтобы не столкнуться с ТЦК.

Как пишут СМИ, каждая пятая украинская компания может потерять право бронировать сотрудников от мобилизации после аудита.