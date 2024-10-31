В Украине от мобилизации на данный момент забронированы 906 тысяч человек.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в интервью журналу Forbes.

Она опровергла информацию о якобы 1,5 миллионе забронированных, о чем писали украинские медиа.

По словам Свириденко, когда бронирование через "Дию" только появилось, статистика выросла до 1,049 миллиона человек - некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном виде.

Наибольшее зафиксированное количество забронированных – это 950 тысяч.

Напомним, 26 октября Кабинет министров частично возобновил бронирование от мобилизации в Украине. Работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут продлить срок бронирования.

При этом до 15 ноября продлится "аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, принятых в последние четыре месяца". Причина проверки - "аномальный рост количества критически важных предприятий и забронированных работников".

Уже сообщалось, что каждая пятая украинская компания может потерять право бронировать сотрудников после данного аудита.

С какой целью власти остановили бронирование, мы рассказывали в отдельном материале.