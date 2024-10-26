Кабинет министров Украины частично возобновил бронирование от мобилизации в Украине. Работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут продлить срок бронирования.

Об этом говорится на сайте правительства.

"Это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе работающих на оборону", - заявляет кабинет министров.

При этом до 15 ноября продлится "аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, принятых в последние четыре месяца". Причина проверки - "аномальный рост количества критически важных предприятий и забронированных работников".

На основании данных проверки правительство обновит критерии бронирования, заявляет Кабмин.

Уже сообщалось, что каждая пятая украинская компания может потерять право бронировать сотрудников после данного аудита.

С какой целью власти остановили бронирование, мы рассказывали в отдельном материале.

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