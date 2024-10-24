Мужчины старше 49 подлежат мобилизации, несмотря на директиву Сухопутных войск.

Такое заявление сделал в своем Фейсбуке Волынский областной ТЦК и СП.

"Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", военнообязанными являются лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут быть призваны на военную службу во время мобилизации. А по поводу "сенсации" вокруг новости, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать, отмечаем, что запрета на призыв на военную службу граждан данной возрастной категории нет. Есть соответствующее распоряжение о мобилизации лиц такого возраста, однако этот документ регулирует процедуру призыва указанной категории лиц и, собственно, предназначен только для служебного пользования. Именно поэтому в Украине мужчин от 50 до 60 лет мобилизуют установленным порядком. Это означает, что граждане старше 50 лет, не имеющие освобождения от военной службы по состоянию здоровья или других законных оснований, подлежат мобилизации на общих условиях", - сказано в публикации.

В ТЦК добавили, что при мобилизации основное внимание уделяется определению пригодности к службе по состоянию здоровья, военной специальности и опыту, а не возрасту.

Ранее Сумской ТЦК также заявлял, что нет прямого запрета на мобилизацию мужчин старше 49 лет.

Напомним, в сентябре в Верховной Раде заявили, что в Украине действует директива, которая дает разрешение на мобилизацию мужчин 50-60 лет только по отдельным мобилизационным распоряжениям.

А юрист уточнил, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать, если у них имеется дефицитная для ВСУ квалификация.