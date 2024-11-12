Украинская компания в области систем связи Himera заявила, что в Закарпатье пограничники избили ее 23-летнего сотрудника, приехавшего на отдых. Его обвинили в попытке сбежать за границу.

Заявление опубликовано в Фейсбуке.

Инцидент произошел на пограничной заставе "Стужица" еще 27 сентября. Молодой сотрудник фирмы и его друзья направлялись к глэмпингу (кемпинг в отельных условиях) в селе Вышка Закарпатской области и встретили пограничников. Те обвинили мужчину в попытке незаконного пересечения границы. Сотрудник отверг эти обвинения и "отказался писать объяснения под диктовку" пограничников. В ответ на него надели наручники, забрали у него телефон, отказали ему в вызове адвоката и нанесли повреждения: ушиб мягких тканей головы и ушиб левого локтевого сустава, что подтверждено заключением врача.

Помимо телесных повреждений мужчина получил моральную травму, так как на него давили психологически угрозами.

Компания потребовала немедленного и объективного расследования превышения служебных полномочий должностными лицами Государственной пограничной службы и привлечения виновных к ответственности.

В приграничных регионах мужчин часто задерживают правоохранители и военкомы.

Так, ранее мы приводили рассказ жительницы Коломыи о том, как ее мужа забрали в армию, несмотря на бронь от "Укрзализныци", которую сотрудники ТЦК просто порвали и выбросили.

Также недавно адвокат по делам военных и мобилизованных сообщил, что его задержала полиция и передала военкомам, которые около недели удерживали его в Ужгородском ТЦК.