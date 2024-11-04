"Не российский, а русский". Появился репортаж о работе языкового инспектора в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковске начали работу "мовные" инспекторы.
Соответствующий видеосюжет опубликовали украинские СМИ.
На замечание о использовании языка страны-агрессора, продавец игрушек заявила, что говорит не на "российском", а на русском и что в этом вопросе "ещё нужно разобраться", потому что существовала Киевская Русь.
В сюжете инспектор делает замечания не только продавщице, но и прохожей на улице, хотя её использование русского не является нарушением языкового законодательства Украины.
После предложения пройти бесплатные курсы, женщина ответила, что скоро уезжает и что знает украинский язык.
Ранее В Ивано-Франковске начнут работу языковые инспекторы. Названы сроки и обязанности. Они вышли на работу 28 октября.
Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что их усилия инспекторов будут направлены в первую очередь на переселенцев, которые говорят "на языке врага".
Всего нашлись 40 желающих следить за использованием украинского языка в городе. Большинство – молодежь, треть - ВПЛ.
Мы также сообщали, что в Ивано-Франковске появятся языковые инспекторы. Мэр рассказал, как они будут работать.